Pasquale Bruno e un'altra stoccata. L'ex Juve e Torino, ormai noto per le reiterate offese e accuse al club bianconero, dagli studi di Tiki Taka ha attaccato CR7: “Ronaldo è sulla via del tramonto, è capocannoniere della serie A? Se per questo ha fatto 20 gol anche quello del Crotone”.