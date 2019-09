Intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Sportiva, Bruno Longhi, decano del giornalismo sportivo italiano, ha parlato della Juve e del suo attuale momento con particolare riferimento all’affaire Emre Can: “Le parole del giocatore, seppur ritrattate in un secondo tempo, vanno prese per buone. E’ fuor di dubbio che La Rosa della Juventus sia extra large così come è fuor di dubbio che Sarri prediliga lavorare con gruppi più ristretti.