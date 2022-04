Il noto giornalista Bruno Longhi, ha voluto esprimere quello che è il suo pensiero riguardo a quanto è avvenuto in campo ieri sera tra Juventus ed Inter, soffermandosi soprattutto sugli episodi da moviola che hanno condizionato la gara e fatto infurirare migliaia di tifosi bianconeri. Di seguito, il tweet postato sul suo account social.



'200 paesi collegati per l’ignobile spettacolo di #Juve-Inter: durezze, spintoni, proteste, simulazioni, rigore col replay. Non ha vinto il migliore. Ha perso il calcio. La @juventusfc ha giocato, l’@Inter ha giocato a non farla giocare'.