Bruno Lage in conferenza: 'Così abbiamo vinto contro la Juventus'. Poi le parole su Conceicao

in conferenza stampa:COME AVETE VINTO - Spirito, dimostrare l'unione, giocando il nostro calcio. Proseguiamo con merito.EMOZIONI - Tutto quello che ci importa è quello che abbiamo fatto oggi. Un grandissima partita e 3 punti che ci fanno andare avanti ed è quello che conta.ULTIMI GIORNI - Penso che dobbiamo solo trovare continuità. Non mi sento frustrato, sono tranquillo.FINE ALLA TENSIONE - Per me la cos più importante è blindare lo spogliatoio e proteggere lo spogliatoio, questo è quello che mi interessa.A FINE PARTITA - Mi sono complimentato con i giocatori in panchina, l'allenatore avversario e poi salutare l'allenatore avversario. Dobbiamo ritrovare la continuità e fare il meglio.

RUI COSTA - Cosa dirà? Chiedete a luiCONCEICAO - Lo conosciamo è rapido, sa dribblarti e sapevamo di essere più sicuri con Bah.