Intervenuto ai microfoni di 90esimo Minuto, l'ex giocatore Bruno Giordano ha difeso Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo nel match di ieri ha ritrovato la rete dopo quasi un mese di astinenza. Di seguito le parole di Bruno Gioardano.BRUNO GIORDANO - "Le critiche fanno male. E’ stato attaccato forse un pò troppo in questo ultimo periodo perchè bisogna ricordare, che ad oggi, è il capocannoniere della Serie A. Io credo che se ci aspettiamo che diventi un giocatore Mbappè non lo devremo mai, ma è un giocatore che negli ultimi 20 metri difficilmente sbaglia. In questo è uno dei migliori"