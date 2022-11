Durante la conferenza stampa il centrocapista del Portogallo Bruno Fernandes ha parlato anche del suo rapporto con Cristiano Ronaldo.'Bello essere suo compagno di squadra, col club e qui, ma tutti sappiamo che nulla e' per sempre. E del Manchester non parliamo, siamo concentrati sul Portogallo. Per Cristiano era importante sapere del suo futuro, ma, ovviamente, non ne abbiamo parlato. La sua è stata una decisione del tutto personale, che riguarda soltanto lui e la sua famiglia. E poi, come ho detto, ora siamo totalmente concentrati sulla Seleçao e sul Mondiale'.