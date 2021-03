1









Il centrocampista del Manchester United Bruno Fernandes è intervenuto in un'intervista sul La Gazzetta dello Sport dove, tra le altre cose, ha parlato della sua esperienza in Italia e di questioni tattiche: "Ero giovanissimo. Dovevo completare la crescita fisica, passavo da un paese all’altro. In Italia non mi sono affermato completamente perché la figura del trequartista nel vostro calcio non ha vita facile. La storia di Dybala mi pare illuminante. Tutti si aspettano qualcosa di speciale da lui, ma si è sempre severi nei suoi confronti".