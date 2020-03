L'aveva già detto e lo ribadisce: Cristiano Ronaldo è stato il motivo per cui Bruno Fernandes ha scelto di firmare con il Manchester United lo scorso gennaio: ​"Parlai con lo Sporting, che già aveva avuto dei contatti con lo United, ma la decisione è stata facile. Non appena ho avuto la possibilità di firmare per loro, non ci ho pensato un attimo - le parole dell'ex calciatore dell'Udinese a Sky Sports. - Quando cominci a vedere le partite di Ronaldo e vedi la sua squadra vincere tutto, sogni di stare lì".