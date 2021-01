Il centrocampista del Manchester United, Bruno Fernandes, intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali dei Red Devils, tra i diversi argomenti trattati ha parlato anche del compagno di nazionale, Cristiano Ronaldo: "Cristiano Ronaldo e Messi migliorano ogni stagione, come è possibile? Ogni stagione ci riescono, fanno sempre meglio. Da 11 anni sono in lotta per il Pallone d'Oro e questo non accadrà mai più nella storia del calcio. Io ho la possibilità di stare con Cristiano Ronaldo nel Portogallo e vedo che vuole migliorare sempre, in ogni fondamentale. Vuole tutto. Quando perde sa che deve migliorare, quando vince capisce di dover andare nei dettagli per fare ancora meglio".