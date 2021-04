In Inghilterra molti giocatori dedicano parte del loro tempo libero per stare a contatto con i loro fan via social. Proprio come fatto questa mattina da Bruno Fernades, che ha risposto a moltissime domande dei suoi supporter. “Chi è il difensore più impegnativo contro cui hai giocato?” secca la domanda di un tifoso, a cui il centrocampista del Manchester United, ex conoscenza della Serie A, ha risposto in maniera altrettanti decisa: “Chiellini, per me è uno dei giocatori più sottovalutati. Per me è un top player”.