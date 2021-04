Bruno Fernandes strapazza la Roma. Il Manchester United batte 6-2 i giallorossi e il centrocampista brilla. Ora ai Red Devils, ma c'è stato un momento in cui fu vicino a Milan e Juve. Un rimpianto? Così scrive calciomercato.com: "Anche la Juventus ha seguito e trattato a lungo Bruno Fernandes sia quando giocava nell'Udinese che prima del passaggio al Manchester United. Fabio Paratici se ne era innamorato, calcisticamente parlando, per la tecnica, la duttilità, il senso del goal ed anche perché conosce la nostra Serie A. Ora solo pensare a un nuovo assalto è impossibile, la valutazione sfonda il muro dei 120 milioni di euro.. Il Manchester United si gode il suo campione, la Juventus recrimina per quello che poteva essere ma non è stato".