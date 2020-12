Cristiano Giaretta, direttore sportivo del Watford, ha parlato a Calciomercato.com di Bruno Fernandes: "È quasi scontato dire che starebbe bene al Real Madrid, al Barcellona o alla Juventus. La verità è che potrebbe andare ovunque, ma secondo me è già al top. Personalmente credo che il Manchester United e la Premier League siano l’apice di una carriera, un punto di arrivo, non di passaggio: lo pensavo da giocatore e ne sono convinto tuttora, da direttore sportivo che mira a riportare quanto prima il Watford nel massimo campionato inglese. Poi sarà lui a fare le sue scelte, è un ragazzo intelligente e saprà decidere che cosa è meglio per lui”.