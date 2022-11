Le parole diin conferenza stampa:"Ovviamente Cris non mi ha parlato della sua decisione, è personale, è una cosa che riguarda solo lui e la sua famiglia. È un grande onore rappresentare la Nazionale con Cristiano, poterlo fare al club è stato come realizzare un sogno. Cristiano è una delle persone che ho sempre seguito, uno dei miei idoli. Sappiamo tutti che niente dura per sempre, per me è stato fantastico, è stato bello finché è durato, purtroppo ora Cristiano ha preso un’altra decisione per la sua vita e carriera, dobbiamo rispettare".