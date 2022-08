Il fantasista del Manchester United, Bruno Fernandes, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul momento particolare che sta attraversando il suo connazionale e compagno di squadra Cristiano Ronaldo.'Ci sono molte speculazioni, ma non c’è nessuno meglio di Cristiano per parlarne. Potrei sapere una o due cose, ma non sarò io a dirle. Cristiano è tranquillo. Ha lavorato bene in settimana e ha fatto il suo lavoro. Lo ha fatto e lo continuerà a fare. Per ora è un giocatore dello United'.