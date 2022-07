L'ex bandiera della Roma, Bruno Conti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche del ritorno di Paul Pogba in bianconero.'Sono molto curioso di vedere come sarà il ritorno di Paul Pogba nel nostro campionato. Se starà bene fisicamente, sono convinto che un giocatore come lui possa spostare gli equilibri di una stagione, perché trovo che sia un calciatore molto forte'.