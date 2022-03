Anche l'ex giocatore della Roma e della Nazionale, Bruno Conti, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all'eliminazione degli Azzurri dai Mondiali in Qatar. Di seguito le parole rilasciate a Sky Sport.



'Siamo italiani e non siamo passati dalle stelle alle stalle, di più. Tutto si pensava tranne che potessimo uscire contro una squadra come la Macedonia, con tutto il rispetto. All'inizio non abbiamo fruttato le occasioni, ma è triste, dovremo aspettare minimo altri 4 anni prima di rivedere l'Italia al Mondiale e sarà una sofferenza'.