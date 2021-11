Bruno, attraverso La Gazzetta dello Sport, scrive a Federico: "Avete già capito cosa significhi far impazzire l'Italia di gioia, grazie a quello splendido Europeo che avete vinto e con cui ci avete fatto battere il cuore. Adesso vi faccio l'in bocca al lupo perché battiate la Svizzera e, dopo l'amarezza del 2018, ci riportiate a giocare quel Mondiale che sarà sempre la "casa" della Nazionale. Sono convinto che ce la farete, anche perché voi azzurri guidati da Mancini avete tutte le qualità che servono per superare l'ostacolo. Un augurio speciale voglio farlo a Chiesa: come me, immagino sarà chiamato a correre molto forte sulla fascia per creare occasioni e, se possibile, fare anche gol".