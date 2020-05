1









Bruno Alves, difensore portoghese del Parma, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Sono sempre rimasto qui a Parma da solo, la mia famiglia è in Portogallo e non la vedo da più di 3 mesi. Sono pronto per ricominciare, non vedo l’ora. Sono nato per giocare a calcio e questo desidero fare, ovviamente se si può. In un modo o nell’altro questa situazione dobbiamo gestirla. Non so se si possa restare altri mesi in casa senza lavorare. Tutto va fatto in massima sicurezza. Non so dire con certezza se c’è un rischio o no, chi è responsabile deve decidere. Credo che si possa lavorare per un paio di settimane e poi finire il campionato nel modo più veloce possibile. Ho parlato diverse volte con Cristiano Ronaldo, gli ho chiesto come stava e come si stava prendendo cura di sé. Mi ha detto di fare le stesse cose di sempre: è la persona che si prende più cura di se che io conosca. Abbiamo condiviso consigli su lavoro e cibo, è molto importante cosa mangiare e come continuare ad allenarsi".