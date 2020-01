Bruno Alves, capitano del Parma, parla al Corriere dello Sport.



KULUSEVSKI - «Di lui mi impressiona la capacità di abbinare le qualità tecniche a un fisico importante. Corre 14 chilometri a partita, ma mostra sempre un’intensità incredibile e fa sempre la cosa giusta. Il suo segreto è la testa: lavora tanto per farsi trovare pronto. Paragone con Kevin De Bruyne? De Bruyne non è un’ala. Per me è più simile a Figo, Simão Sabrosa o Quaresma ovvero a una tipica ala portoghese perché è creativo e capace di giocate determinanti».



PRONTO PER LA JUVE - «Predire il futuro è difficile, ma si allena forte, ha la giusta mentalità e secondo me anche la capacità di adattarsi a una grande squadra che tradizionalmente non aspetta nessuno e che lotterà per obiettivi diversi rispetto al Parma. Grande affare? Credo di sì. E’ giovane, ma alla sua prima stagione in A si sta facendo notare con assist e gol. E’ uno dei migliori del campionato».