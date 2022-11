Intervistato in esclusiva da Calciomercato.com, l'ex difensoreha svelato anche un retroscena legato all'amico e connazionale Cristiano, che aveva provato a portarlo alla. Ecco le sue parole: "C'è stata quest'opportunità. Avevano due difensori infortunati, così la dirigenza ha pensato a me emi ha chiamato per chiedermi cosa ne pensassi; Ronaldo mi aveva detto che mi avrebbe aiutato ad andare a Torino. Alla fine però la Juve scelse, l'ha volutoperché copriva più ruoli e già lo conosceva. Tra l'altro io ero capitano del Parma, sarebbe stato difficile andare via".