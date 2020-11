Il difensore del Parma Bruno Alves ha raccontato a La Gazzetta dello Sport come andò la finale degli Europei 2016 contro la Francia, gara in cui Cristiano Ronaldo si fece male dopo pochi minuti di gioco: “La partita che non posso dimenticare? Portogallo-Francia, finale dell’Europeo 2016. Abbiamo vinto il primo trofeo per il nostro popolo. In quella vittoria, e nel fatto che il gol lo ha realizzato Eder, uno che non piaceva nemmeno ai tifosi, sta la meraviglia del calcio. In campo si possono verificare le vicende più strane”.