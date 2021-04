Gaston Brugman, autore ieri sera del gol dell'illusorio vantaggio del Parma sul campo della Juventus (match poi finito 3-1 per i bianconeri) ha così parlato ai canali ufficiali del club ducale: "C’è tanto rammarico per quel gol del pareggio subito a pochi minuti dalla fine del primo tempo (la prima delle due reti di Alex Sandro, ndr) perché per quello che avevamo fatto fino a quel momento iniziare il secondo tempo è stato più difficile. La prestazione c’è sempre stata, ma purtroppo non basta. Dobbiamo continuare a dare il massimo perché la matematica ci tiene ancora in gioco e dobbiamo ancora lottare".



PUNIZIONE VINCENTE - "Lavoro tanto in settimana su quest’aspetto: avevo calciato bene ieri in allenamento e anche oggi nel riscaldamento, ed è andata bene. Segnare alla Juventus è un sogno di tutti i bambini. In panchina c’era il maestro delle punizioni, Andrea Pirlo, ho visto molti suoi video. È una maniera di calciare diversa, lo provo molto in settimana".