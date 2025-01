Bruges-Juventus, l'allenamento della vigilia alla Continassa: Yildiz, McKennie e Conceicao in gruppo. C'è anche Kolo Muani FOTO e VIDEO

Giornata di vigilia in casa. I bianconeri, domani sera allo Jan Braydel Stadium, sfideranno ilin occasione del match valevole per la settima, nonché penultima giornata, della league phase diCon 11 punti conquistati nelle prime sei uscite ufficiali, la Juve ha tra le mani il primo match point per staccare il pass valevole per gli spareggi, ma anche la possibilità di tenersi aperta una chance di approdare direttamente agli ottavi di finale.Alla Continassa, con inizio fissato alle ore 11.00, si terrà il tradizionale con i primi quindici minuti aperti alla stampa.

Bruges-Juventus, l'allenamento LIVE

Juventus in campo alla Continassa per la rifinitura alla vigilia di Bruges-Juventus: nella prima parte della seduta sul campo si sono visti anche. C'è anche Kolo Muani, ancora in attesa di poter essere tesserato e ufficializzato dal club bianconero.

E via con il torello pic.twitter.com/A0qiTl5uEo — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) January 20, 2025

Ed è tutto dalla Continassa pic.twitter.com/2FcwFZrnVF — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) January 20, 2025

Squadra al lavoro per preparare l'importante sfida di Champions contro il BrugesPrime corse alla Continassa anche per Kolo Muani, ancora in attesa del via libera fronte PSG per diventare un nuovo giocatore della Juventus.Kolo Muani osservato speciale anche nel corso del tradizionale 'torello'Si conclude la fase di allenamento della vigilia aperta alla stampa presso la Continassa.