Proteste dell'Atalanta per il rigore del Bruges, Gasperini: 'Il calcio verso una direzione che non c'entra col gioco'

Getty Images

Bruges-Atalanta, cos'è successo nel finale

Ultimi minuti infuocati tra Bruges e Atalanta. I bergamaschi, impegnati come la Juventus nei playoff di Champions League, hanno affrontato il club belga, contro cui anche la Juventus ha giocato durante la fase campionato. I bianconeri. avevano pareggiato 0-0 in Belgio, mentre i nerazzurriA far parlare, però, è stato soprattutto il gol che è valso la vittoria finale del, arrivato su calcio di rigore proprio durante i minuti di recupero. Gasperini ha lasciato il campo visibilmente furioso per quanto accaduto in campo.

Le parole di Gasperini nel post partita

La situazione si è scaldata quando il Bruges, che stava attaccando per tentare l'assalto finale, ha ottenuto un calcio di rigore a partita quasi conclusa. Le proteste dei bergamaschi sono partite per l'entità del contatto, che ha scatenato anche la rabbia soprattutto di Gasperini.Nonostante il controllo al VAR, il direttore di gara ha deciso di assegnare il calcio di rigore, trasformato poco dopo dallo stesso Nilsson. L'Atalanta dovrà dunque ripartire dal risultato di 2-1 a Bergamo, e avrà bisogno di una rimonta per accedereGasperini ha commentato l'episodio nel post partita ai microfoni di Sky Sport.'Evidentemente stiamo contagiando anche l’Europa, il dramma è che stiamo contagiando il calcio. Sentendo calciatori e allenatori, hanno tutti un’idea di falli completamente diversa. Il dramma sono i contatti: tutti si tuffano per rubacchiare e conquistare un giallo o un rigore. Il calcio adesso va in una direzione che non centra niente col gioco. Lo accettiamo, ma io le regole non le conosco più e sicuramente non mi piace'.