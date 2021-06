Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter e della Croazia, parla dal ritiro croato in conferenza stampa, tornando sulla sua stagione in nerazzurro: "Dopo sei lunghi anni abbiamo finalmente vinto il titolo, motivo per cui sono davvero felicissimo. Prima ho perso due grandi finali, quella al Mondiale in Russia con la Croazia contro la Francia e l'anno scorso la finale di Europa League. Ecco, finalmente è arrivato un successo anche per me, spero di non fermarmi qui. Com'è stato lavorare con Antonio Conte? Avevamo un ottimo rapporto, ma se non sei al cento per cento con lui, non giochi. C'è stato molto lavoro negli ultimi due anni".