Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la partita con la Samp: "Abbiamo giocato un'ottima partita, c'è stata un po' di sofferenza dopo l'espulsione di Sanchez, per me non c'era, ma abbiamo giocato e vinto da squadra. Conte ci dice sempre cosa dobbiamo fare, ognuno di noi sa cosa deve fare in campo. Anche oggi abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo dato continuità".



BARCELLONA E JUVE - "La prima partita è quella che ci interessa, poi si penserà all'altra. Il Barcellona è una delle squadre più forti al mondo ma noi siamo l'Inter e vogliamo dimostrare di essere al top, dobbiamo giocarcela".