Marcelo Brozovic scatena la polemica con un like sui social. Ieri sera, a seguito di un controllo effettuato dalle forze dell’ordine, al centrocampista dell’Inter è stata ritirata la patente, trovato alla guida in stato di ebbrezza, ma non è finita qui. Brozovic ha messo like su Instagram ad un post che recita così: "Quando ti ritirano la patente #brozovic non ha problemi ad Appiano va con il jet aaaa quei poliziotti erano #gobbidimerda... comunque l'alcool test era di poco superiore alla norma @marcelo_brozovic se vuoi un autista io per te vengo a gratis". Bufera di polemiche assicurata.