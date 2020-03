Sarri sì, Sarri no. I tifosi della Juventus sfogliano la margherita, la dirigenza ha già confermato piena fiducia all'allenatore. I risultati arrivavano, il gioco un po' meno. Poi il coronavirus ha resettato tutto in attesa di nuovi sviluppi.- Dopo avervi "presentato la Juve di Inzaghi ( QUI ), Klopp ( QUI ), Zidane ( QUI ) e Guardiola ( QUI ), oggi facciamo un salto indietro nel tempo e proviamo a vedere come sarebbe la formazione titolare se ci fosse di nuovo Antonio Conte e insieme a lui si portasse in bianconero tre giocatori dell'Inter. Partiamo dal modulo: 3-5-2 con tanti saluti ai terzini. In difesa nulla di nuovo: De Ligt, Bonucci e Chiellini davanti a Szczesny. Sulle fasce Cuadrado e Alex Sandro, ma le novità sono in mezzo al campo: in regia c'è Marceloe non Pjanic, le mezz'ali sono Bentancur a destra ea sinistra. L'altra novità è in attacco, dove la coppia gol è formata da due giocatori protagonisti ognuno a modo suo dell'ultimo mercato estivo; fantasia e la potenza, la giocata e i centimetri: Dybala e