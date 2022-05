Sul suo spazio Twitch, l'ex arbitro Luca Marelli ha parlato così del secondo giallo non dato a Brozovic: "Ci sono due elementi da tenere in considerazione, la spa e il comportamento antisportivo. L'ammonizione a Brozovic è per aver interrotto un'azione potenzialmente pericolosa di Dybala, lo ha trattenuto da tergo con la possibilità davanti a sé di coprire tanti metri verso l'area di rigore. Ammonizione automatica. La seconda parte è il comportamento antisportivo, concretizzato nell'aver preso il pallone dopo il fischio e dopo l'ammonizione, calciandololo poi in chiaro segno di protesta verso l'arbitro. E quindi anche in quel caso l'ammonizione è automatica. Può si può dire che ha gestito l'episodio comulando in un solo giallo tutti e due i comportamenti, ma non sta in piedi. Perché se dovessimo sostenere che quell'ammonizione cumulativa è corretta, staremmo facendo il male degli arbitri. Quello è un cartellino giallo che viene definito 'mandatory', cioè obbligatorio. Non c'è margine di discussione. Quello è un cartellino giallo che deve essere comminato".