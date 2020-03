1









Ultimo giorno di quarantena per i giocatori dell'Inter. Tra i nerazzurri, nessuno ha riscontrato alcun sintomo: la stessa società ha deciso che non sono necessari ulteriori tamponi, dando così il via libera ai suoi tesserati stranieri di poter tornare alle loro case e dalle loro famiglie. Brozovic sarà il primo ad approfittarne: nelle prossime ore tornerà dai propri cari in Croazia, paese colpito nelle ultime ore da un terremoto molto forte, che ha causato diversi disagi e problemi anche e soprattutto nella città di Zagabria. Una situazione, con le dovute distinzioni, che assomiglia tanto a quella accaduta alla Juventus nelle scorse ore: da Higuain a Pjanic, passando per Khedira e Douglas Costa, tanti juventini hanno fatto proprio come Brozovic. Alla base, il permesso della società.