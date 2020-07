Ancora problemi per Marcelo Brozovic che meno di un mese fa è salito agli onori della cronaca per guida in stato di ebbrezza e patente ritirata. Stando a quanto riporta Repubblica.it, ieri il centrocampista croato ci è ricascato dopo che un suo amico, un croato di 42 anni, è stato costretto a recarsi al Pronto Soccorso per un incidente. "Al San Paolo ha preteso che un suo amico, che si era ferito a una gamba, venisse visitato prima degli altri - si legge -. Sono dovuti intervenire i carabinieri che gli hanno consigliato di calmarsi: e il calciatore, alla fine, ha chiesto scusa a tutti".