L'entusiasmo che si respira da un paio di giorni in casa Juve per l'arrivo di Dusan Vlahovic sembra destinato a non cessare nel giro di poco tempo. Anzi, la sensazione è che si è appena entrati in questo vortice e ora i sogni e le speranze dei tifosi juventini sono tornati ad ardere come come un fuoco rovente. A commentare il colpo dell'anno targato Agnelli, è stato il noto giornalista e tifoso bianconero Paolo Brosio, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW.



'​La Juve ora deve soltanto comprare un centrocampista forte,io avrei preso Amrabat. Davanti alla difesa è tanta roba.In ogni caso guardando l'attacco della Juve con Dybala, Morata e Vlahovc, più Chiesa che è infortunato, direi che è da finale di Champions"