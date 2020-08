Paolo Brosio, giornalista e noto tifoso della Juve, parla dal Galà del Mattone a Forte dei Marmi del nuovo corso bianconero targato Pirlo: "Io sono entusiasta di Pirlo - le sue dichiarazioni riportate da TMW - perché è un campione e un amico, mi ha anche aiutato per l'associazione e gli auguro ogni bene possibile. Ero contrario a Sarri perché sono stato il primo a dire che quella situazione non andava bene perché non era un uomo da Juventus. E' un allenatore bravissimo che ha avuto risultati importanti, però non è un allenatore da Juventus e quando vai nella Juventus devi adattare il tuo gioco ai giocatori che hai, non puoi imporre le tue idee, che sennò ti metti contro i senatori della squadra, quelli che ha fatto vincere la Juve tante coppe, tanti campionati. Bisogna cercare di adattarsi e Sarri non si è mai adattato anche se negli ultimi tempi dicevano che si era adattato, secondo me no e i giocatori non lo seguivano più, questa è la verità. Gli auguro ogni bene ma non era un allenatore per la Juve".