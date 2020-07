Christian Brocchi, ex centrocampista tra le altre di Milan e Lazio, attualmente allenatore del Monza, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione di difficoltà in casa Juve: "Non è il braccino del tennista quello che ha la Juve, è che il calcio di adesso è cambiato, non è quello reale, anche inconsciamente può capitare di mollare in alcune circostanze. Non sempre è facile far entrare i calciatori nei propri schemi, ognuno ha i suoi tempi, ma è chiaro, e non solo per la Juventus o le big, che conta molto come un giocatore si presenta alla squadra: il piglio e la voglia di raggiungere gli obiettivi contano molto".