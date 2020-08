Ancora qualche ora per vedere Andrea Pirlo all’opera con la Juventus. C’è tanta attesa per un’avventura per certi versi inedita, sia per l’allenatore che è alla prima esperienza in panchina, sia per i nuovi arrivati (finora Kulusevski e Arthur), sia per tutti gli altri componenti della squadra, che rinnoveranno la voglia di alzare trofei. Il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha parlato a Rai Sport proprio del Maestro, suo ex compagno di squadra al Milan: "Cercherà di giocare un calcio propositivo, perché Andrea è stato un grandissimo giocatore che si è concentrato sulla qualità e sicuramente proverà a dare un gioco qualitativo alla Juventus".