Da allenatore del Monza, Cristian Brocchi ha battuto oggi 6-1 la Juventus Primavera in amichevole. Queste le sue parole dopo la partita: "La pressione ci sarà sempre, abbiamo iniziato un cammino per arrivare in Serie A ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Berlusconi e Galliani hanno acquistato il club con questo obiettivo. Dal mercato mi aspetto innesti in ogni reparto, ci vogliono giocatori adatti alla nostra mentalità. Pirlo nuovo allenatore della Juve Under 23? Gli faccio l'in bocca al lupo, inizia un'avventura diversa rispetto a quella da calciatore, ma piena di stimoli e affascinante".