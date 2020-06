Cristian Brocchi, allenatore del Monza ed ex centrocampista tra le altre della Lazio, ha parlato a TMW Radio della sfida scudetto tra i biancocelesti e la Juve: "La Lazio? Negli anni ha costruito uno zoccolo duro, una mentalità vincente. Sullo zoccolo duro, Tare ha costruito una squadra importante. Si è arrivati all'apice del progetto e ci si sta giocando lo scudetto contro la Juve. Se la potrà giocare anche in questo finale di campionato".



Nel weekend del 20 giugno la Serie A ripartirà dopo lo stop imposto dall'emergenza coronavirus. La Juventus ha un punto di vantaggio in classifica sulla Lazio.