Arthur va ko. Prima della mezz’ora il brasiliano è rimasto a terra dopo un duro scontro con Cristian Romero e ne è uscito malconcio. Sostituito, è uscito dal campo zoppicando. Per lui una forte contusione alla gamba destra che sarà da valutare con gli esami strumentali del caso nella giornata di oggi. Se confortanti, Arthur dovrebbe essere nelle condizioni di poter affrontare sabato la partita in casa del Parma, a patto che il dolore cali, perché ieri ha anche provato a rientrare dopo l'infortunio, cedendo poco dopo. Se non sarà Parma, la Juve spera di averlo per la Fiorentina, prima della breve sosta natalizia.