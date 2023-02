Sergio, a Gazzetta, promuove: "È il migliore che ha la Juve, almeno se intendiamo il termine difensore come era ai miei tempi. Gli altri, da Bonucci a Danilo e Alex Sandro, non li considero difensori. Bremer, invece, è un bel marcatore: duro sull’uomo, veloce, determinato. Forse non sta rendendo ancora come nelle stagioni passate al Torino, ma la maglia della Juve pesa e poi è normale un po’ di ambientamento".