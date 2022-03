L'ex difensore della Juve, Sergio Brio, ha commentato l'eliminazione dalla Champions dei bianconeri ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha fatto riferimento anche al numero 10 bianconero Paulo Dybala.



'La circolazione della palla è stata lenta, sterile e davanti non si faceva movimento tra le punte. La colpa probabilmente è della mentalità. Per entrare ai quarti, mercoledì allo Stadium sarebbe servito il vero Dybala, un giocatore per cui stravedo ma a cui manca veramente troppo la continuità. Pur stimandolo molto, capisco anche i dubbi della società sul rinnovo del contratto: decisione difficilissima'.