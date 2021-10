Sergio, a Tuttosport, parla di Juve-Roma: "Adesso è una passeggiata di salute, andate a rivedere gli Juve-Roma degli Anni Ottanta. Anni roventi con duelli e pressioni, dove non mancavano le polemiche. Che lotte con Pruzzo e Nela, era una partita sentitissima da noi giocatori e dalle tifoserie. Il pepe ora lo possono mettere Allegri e Mourinho, due tecnici sanguigni, che non si nascondono e dicono in faccia quello che pensano. A livello tattico schiererei la Juve con un 4-3-3 senza centravanti - Kean è ancora in rodaggio - e senza punti di riferimento per gli avversari. Chiesa può fare la differenza per la Juve, ha compiuto un percorso di crescita favoloso, al pari di Pellegrini per la Roma, in grado di raggiungere livelli stratosferici".