Sergio, a Tuttosport parla così alla vigilia di Juve-Lecce."Quando si affrontano Juve e Lecce ho il cuore diviso a metà, è dura. Dico sempre 'vinca il migliore'".- "Sì, la classifica oggi dice questo. Ma io ero allo Stadium per Juve-Lazio, e ci sarò anche per Juve-Lecce, e ho visto una grande Juventus, forse la migliore dell’annata. E ho visto anche un grande coinvolgimento del pubblico e un grande lavoro della società per unire tifo, squadra e club".- "Semplice, quando commetti errori come quelli dei giocatori bianconeri sabato poi perdi le partite: perché su tutti e quattro i gol del Sassuolo ci sono degli errori. Ma non voglio colpevolizzare nessuno, sto solo analizzando quello che è cambiato tra la partita con la Lazio e quella con il Sassuolo. Con la Lazio è stata una Juve quasi perfetta, mentre contro i neroverdi ci sono stati errori che hanno influito sul risultato".- "È possibile. Ho visto una Juventus che ha avuto una reazione dopo lo svantaggio, ma poi ha commesso i gravi errori che sono costati il risultato. Ho visto impegno, ma se giochi nella Juve devi avere anche un atteggiamento psicologico aggressivo e molto equilibrato, che ti consenta di sbagliare pochissimo. Invece sono stati fatti errori elementari: probabilmente c’è stata un po’ di distrazione. È stato un peccato di concentrazione dei calciatori, non si possono dare colpe ad allenatore e società. Una giornata storta da dimenticare quanto prima, già con il Lecce: una vittoria e si potrà tornare a parlare di Juventus in corsa per lo scudetto".- "Certo. Non vedo una squadra in grado di dominare come ha fatto il Napoli l’anno scorso, anche se l’Inter è sicuramente la favorita e ho visto buoni sprazzi dal Milan e dallo stesso Napoli. Ma la Juve vista contro la Lazio può giocarsela".- "Il Lecce non ha nulla da perdere e giocherà a mente sgombra, perché viene da ottimi risultati che hanno dato entusiasmo e questo può mettere in difficoltà la Juventus. E ha ottimi giocatori, in particolare mi sono piaciuti Krstovic e Almqvist. E gioca con concentrazione, il Lecce... Però se la Juventus sarà quella vista con la Lazio, scesa in campo per fare la partita, con attenzione, concentrazione e aggressività, farà valere la differenza tecnica".- "Chiesa sta andando benissimo e a me piace tanto. Vlahovic a Sassuolo ha sbagliato quel tiro a tu per tu con il portiere, ma non va dimenticato che fa anche tanto lavoro sporco tenendo la palla, facendo salire la squadra e dialogando con i compagni. In questo deve migliorare ancora e deve avere più fiducia in se stesso, ma credo che lui e Chiesa siano una delle coppie d’attacco più forti che ci sono in Italia".