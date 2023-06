Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l'ex bianconero Sergioha detto la sua sulla tormentata stagione della. Ecco il suo pensiero: "Non la possiamo valutare sotto l’aspetto calcistico. Anche se i giocatori devono essere professionisti e quello che accade a livello societario non deve incidere sul loro lavoro. Però ci sono stati episodi che succedono raramente, la Juve è stata tartassata. Non la posso giudicare. So solo, come dicevo prima, che la Juventus si rialzerà come ha sempre fatto".