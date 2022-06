Intervistato da Tuttosport, l'ex giocatore della Juve Sergio Brio ha detto la sua su alcuni temi di attualità in casa bianconera. Ecco le sue parole:



GATTI - "Se si gioca a Frosinone, una piazza piccola, è tutto più semplice, quando si arriva alla Juventus nascono poi i problemi. Si tratta di una squadra internazionale che ha vinto tanto e quindi può condizionarti dal punto di vista psicologico. Arrivi in sede e vedi tutte quelle foto, quelle coppe e ti domandi: “Ma dove sono finito?”. Questo incide. Gatti l’ho visto in Nazionale dove si è mosso discretamente ma è chiaro che alla Juventus si aprirà un nuovo capitolo con grandi campioni. Ci vorrà un po’ di tempo per ambientarsi al meglio".



MERCATO – "Vediamo cosa riuscirà a realizzare perché ovviamente in base alle entrate e alle uscite si potrà poi pesare il valore assoluto della rosa rispetto alla concorrenza. In base alle voci attuali del mercato l’Inter dovrebbe farla da padrona".



POGBA-DI MARIA – "Prima devono arrivare e poi si dovrà verificare in quali condizioni sono. Mi fa specie che gli inglesi si siano fatti sfilare un calciatore così importante come Pogba che a me piace moltissimo. Di Maria ha una certa età. Una cosa è sicura: non bisogna mandare via De Ligt che è il presente e il futuro della Juventus, altrimenti bisogna cominciare tutto da capo".