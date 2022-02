Sergio Brio è intervenuto a Gazzetta.it per parlare del Derby della Mole di ieri e delle prestazioni di de Ligt e Bremer:



"Il Derby è stato uno show! Quanta sostanza il granata e l'olandese è di livello mondiale, impensabile farne a meno oggi ma anche in prospettiva. Sono i migliori centrali in Serie A, tra gli italiani solo Bastoni al loro livello".