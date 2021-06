Un immenso pezzo di Juventus ci ha lasciato. Nella notte di ieri, all’età di 92 anni, è scomparso Giampiero Boniperti, presidente di una delle Juve più iconiche, che negli anni Ottanta lottava in Italia e in Europa, vincendo la Coppa dei Campioni, la Coppa Intercontinentale del 1985 e la Coppa delle Coppe del 1984.



C’è chi lo reputava come un padre, come Sergio Brio, ex difensore bianconero, che ha raccontato a Repubblica il suo personale rapporto con Boniperti: "Per me è stato come un padre, penso che sia uno dei dirigenti più importanti che abbiamo avuto in Italia per il calcio. Solo chi l'ha conosciuto si può rendere conto di cosa abbiamo perso. Non esistono più dirigenti e uomini di sport così, perdo un punto di riferimento importante".



Sempre a Repubblica, anche Zibì Boniek, attuale presidente della Federcalcio polacca, ha omaggiato il numero uno onorario della Vecchia Signora: "Era un grande conoscitore di calcio, una persona dal pensiero veloce. Incredibilmente energico, soprattutto: quando ci parlavi, aveva sempre qualcosa da dirti, qualche suggerimento da darti, con pensieri a cui non avevi pensato. Il sabato – continua Boniek - prima della partita saliva a Villar Perosa per pranzare con noi calciatori e sapeva come caricarti: ti tirava fuori le cifre dei premi per quell’incontro. “Forza, che questa partita vale tot”, ti diceva, perché all’epoca i premi erano il sessanta per cento della retribuzione, lo stipendio solo il quaranta. Oggi è il novanta novantacinque per cento".



Curioso, infine, il retroscena di mercato legato a Gigi Riva: "Boniperti mi voleva assolutamente alla Juve. Per tre anni mi ha cercato con insistenza, non gettava la spugna”. Così racconta la leggenda del Cagliari a L'Unione Sarda, e ha aggiunto: “Lo dichiarai anche sui giornali che a Torino non sarei mai andato. Ogni anno però mi chiamava lo stesso, sperando che avessi cambiato idea. Una volta mi presentò un’offerta, che preferisco non rendere pubblica perché mi vergognerei anche solo a rievocarla, in cui la Juventus avrebbe investito una quantità di denaro enorme per portarmi a Torino. Rifiutai tutto per il contratto che avevo con il Cagliari. Alcuni anni fa l'ho sentito al telefono: abbiamo rinnovato la stima reciproca. Mi disse che avevo sbagliato, cinquant'anni fa, a non venire alla Juve. E io, sorridendo, gli risposi ancora una volta no".