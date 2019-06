Alberto Brignoli è intervenuto durante la presentazione del libro di Fabio Piluso 'Corri e non fermarti'. "Il titolo del libro è perfetto per descrivere il mio percorso", spiega il portiere: "Potevo rimanere alla Juventus in una zona di comfort, avevo un bel contratto e avrei potuto continuare con loro, ma la sfida di Palermo era allettante. Ho raggiunto il mio obiettivo diventando uno dei migliori portieri di Serie B".



SUL GOL CONTRO IL MILAN - "Ho fatto all in, non avevo più niente da perdere. È stata un'esperienza che mi ha aiutato a crescere".