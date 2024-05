La notizia sembrava essere nell'aria, ora è ufficiale, come reso noto dalinfatti l'allenatore Robertolascerà il club in seguito alla gara in programma domani contro il Manchester United in programma all'American Express Stadium, stadio di casa degli Albion. Accordo raggiunto da entrambe le parti. De Zerbi ora è atteso dall'ultima gara nel suo stadio dove, come dichiarato nel comunicato, ci si aspetta che i tifosi daranno all'allenatore uscente il giusto tributo per queste due stagioni decisamente degne di nota alla guida del Brighton.