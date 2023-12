Nell'ambiente bianconero bisogna ancora smaltire l'amara serata di Genova, ma il tempo a disposizione è praticamente finito, dato che tra meno di una settimana ci sarà la sfida contro il Frosinone da giocare, ancora una volta lontano dalle mura amiche. Quella contro i ciociari sarà una gara dal sapore particolare soprattutto per, che è arrivato alla Juventus proprio dal Frosinone, club che lo ha lanciato nel mondo 'dei grandi'. Consacrazione che sta avvenendo in maniera definitiva in bianconero, diventando in poco tempo uno dei punti di riferimento per l'intero popolo juventino. Ad analizzare il suoè stato- ora in forza al Catanzaro - che ha rilasciato delle dichiarazioni inrivelando anche alcuni aneddoti avvenuti quando i due vestivano insieme la maglia del club laziale.Siamo molto contenti, ma il nostro obiettivo principale rimane la salvezza. Siamo andato un pò oltre le aspettative, ma il campionato in Serie B è molto equilibrato e lo dimostra anche l'ultima partita persa contro l'Ascoli. La priorità è raggiungere la salvezza, poi, prima la raggiungiamo e prima possiamo iniziare a pensare anche ad altro. Abbiamo messo le basi per stare tranquilli, ora la nostra bravura è deve essere quella di non accontentarsi, la Serie B non ti perdona e in un attimo ti può far tornare con i piedi per terra'.Con lui ho un bellissimo rapporto, neanche a farlo appostadove lui ha segnato. Ci siamo fatti una bella chiacchierata, con lui ho condiviso bei momenti a Frosinone, abitava accanto a me. Era un ragazzo nuovo, appena arrivato e che veniva da un percorso diverso. Mi aspettavo potesse esplodere perchè si è fatto notare sin da subito., che, che non è una cosa scontata. Ci sono stati molti miei ex compagni che sono andati in Serie A e hanno fatto bene, ma allo stesso modo suo no,Lui in poco tempo è stato bravo ad imparare e a migliorare quello che già sapeva fare e sono contento perchè sta sfruttando a pieno questa occasione."La cosa in cui lui si è fatto notare è stataNon lascia mai nulla al caso, anche quando è arrivato alla Juve, in quel contesto ha voluto approfondire qualsiasi tipo di dettaglio, a livello fisico, motivazionale.di dedica molto. Per la stazza che he è un difensore rapido, attento e sta migliorando giorno dopo giorno.La Juve non ti da il tempo, o sei pronto o prendono un altro. Loro hanno bisogno di giocatori fatti"."C'è da dire che dal punto di vista fisico,. Al di là della stazza che ha,, il fisico lo aiuta sicuro, ma a livello di tempismo, di cattiveria,".Non perchè debba dipingerlo come un fenomeno, ma obiettivamente non ne vedo. Si può sempre migliorare,. Ha dimostrato di saper reggere il confronto con giocatori importanti e sono sicuro che continuerà a lavorare duramente, maE' molto completo in tutto".. Ha delle caratteristiche simile e gli auguro di ripercorrere la stessa carriera di Chiellini sia alla Juve che in Nazionale."."La cosa bella di lui è che in quel periodo era si frastornato, ma. LuiSia prima di firmare, ma soprattutto dopo,quello che arrivava dalla Serie C. In quei giorni che doveva firmare ha giocato partite in cui non ha fatto una piega, parliamo di una situazione chee lui è rimasto impassibile".. Il rapporto con Allegri me lo racconta e a me piace ascoltare le loro esperienze quotidiane, mi piace saperlo e sono contento che lui stia vivendo questo momento. CSi vede anche da fuori il rapporto che ha con tutti, sono molto legati e coesi. Ha lavorato anche sull'aspetto caratteriale, saper gestire le emozioni, lo vedo molto bene e sono sicuro che farà grandi cose. Dopo la partita con il Napoli gli ho detto: 'Se questi sono i risultati chiamiamoci più spesso (ride n.d.r)".