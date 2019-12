Su GR Parlamento, Flavio Briatore ha parlato della 'sua' Juve e della Supercoppa persa ai danni della Lazio. "La Juve non ha giocato ai suoi livelli ma non è stata bastonata, non vedo questa tragedia. Siamo primi, sono anni che vinciamo campionati. La Lazio ha vinto, punto e basta, non dobbiamo fare processi - le sue parole - Una finale la puoi vincere o la puoi perdere. Il tridente è molto divertente, fa bene agli occhi vedere giocare quei tre fuoriclasse. Il problema è a centrocampo, anche De Sciglio non ha fatto una super gara e la Lazio ha giocato bene. A loro va tutto bene, sono molto bravi e l'entusiasmo li porta a fare cose incredibili. Lotito è fantastico, Tare è molto bravo come ds e hanno messo su una squadra dove tutti danno il massimo e un grandissimo allenatore" E lo scudetto? "Lo vincerà la Juve, ha una panchina migliore dell'Inter ma vediamo a gennaio cosa succede, Conte è un grande. Champions? non puoi fare pronostici. Io però spero di arrivare in finale: se arriviamo in finale, stavolta la vinciamo".